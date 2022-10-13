Лукашенко: В третьей мировой войне не будет победителей

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Глава Беларуси на VI саммите СВМДА в Астане заявил, что риск разжигания третьей мировой войны может возникнуть из-за практики организации зарубежными силами госпереворотов в других странах и введения санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Александр Лукашенко заявил, что после развала СССР "коллективный запад" потерял контроль и не справился с функцией глобального регулятора.

После отказа от ядерного оружия, по его словам, Беларусь получила лишь заверения вместо реальных международных гарантий.

"Бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом.

Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. К чему все привело, мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле – в Казахстане", - заявил Лукашенко.

Глава Беларуси заявил, что "практика организации госпереворотов других стран и диктат санкционного наказания" несет риски разжигания третьей мировой войны, "в которой не будет победителей".

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган на VI саммите СВМДА в Астане затронул тему кризиса в Украине и заявил, что целью его страны является остановка кровопролития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992536-lukashenko-v-tretey-mirovoy-voyne-ne-budet-pobediteley/