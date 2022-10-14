Режим контртеррористической операции ввели в Беларуси

Военные Беларуси. Иллюстративное фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Беларуси введен режим контртеррористической операции - такое поручение дал президент страны.

Журналист издания напомнил, что ранее появилась информация, что в Беларуси "готовились теракты". Какие ответные действия предпринял Минск после появления подобных сведений, спросил представитель газеты у министра.

"Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта.

Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил глава МИД Беларуси.

Макей заверил, что вооруженные силы РБ, правоохранительные структуры и спецслужбы готовы дать отпор на "любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств".

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите СВМДА в Астане. Выступая на саммите с речью, он заявил, что риск разжигания третьей мировой войны может возникнуть "из-за практики организации зарубежными силами госпереворотов в других странах и введения санкций".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992648-rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-vveli-v-belarusi/