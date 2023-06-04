Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 3 июня, подписал закон о повышении потолка государственного долга. Соответствующее объявление опубликовали на официальном сайте Белого дома.
Согласно официальному сообщению, в субботу, 3 июня, Байден подписал два закона. Один из них – о повышении потолка госдолга.
"H.R. 3746, "Закон о фискальной ответственности 2023 года", который приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит 2 января 2025 года, чтобы:
- учесть обязательства, выпущенные в период приостановки;
- устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, выделяет финансирование для Фонда токсических воздействий VA и аннулирует некоторые не объявленные остатки;
- расширяет требования к работе для некоторых федеральных программ;
- изменяет процессы экологической экспертизы;
- и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим займам.
Спасибо спикеру Маккарти, лидеру Джеффрису, лидеру Шумеру и лидеру Макконнеллу за их партнерство", – говорится в сообщении Белого дома.
Напомним, в начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства.
Накануне проект закона о повышении потолка госдолга одобрил сенат США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023273-bayden-podpisal-zakon-o-povyshenii-potolka-gosdolga-ssha/