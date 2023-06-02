Сенат США ободрил проект закона о повышении потолка госдолга

Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken / Picture Alliance / Getty Images

1 июня сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга страны. Теперь документ должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает CNN.

Поздно вечером в четверг, 1 июня, сенат США принял законопроект о приостановке лимита государственного долга до 1 января 2025 года. За высказались 63 сенатора, против – 36.

Подчеркивается, что это предотвратило первый в истории дефолт США всего за несколько дней до крайнего срока.

Помимо потолка госдолга законопроект ограничивает расходы, не связанные с обороной, расширяет требования к работе для некоторых получателей продовольственных талонов и возвращает некоторые фонды помощи COVID-19.

Ранее на этой неделе законопроект приняла Палата представителей. Теперь он направлен на подпись Джо Байдену.

"Я с нетерпением жду, когда этот законопроект станет законом как можно скорее", – заявил американский президент после принятия проекта закона.

Ожидается, что сегодня он выступит с обращением к нации о предотвращении дефолта.

Риск дефолта в США

Напомним, в начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга (31,4 трлн долларов) или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства.

Это было чревато объявлением дефолта, которого в истории США еще не было.

Позже Русская служба BBC подробно рассказывала, почему США столкнулись с угрозой дефолта и чем это грозит всему остальному миру.

Тем не менее в конце мая Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может произойти 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось ранее. А нас следующий день Джо Байден заявил, что Белый дом и Республиканская партия достигли принципиальной договоренности по потолку госдолга.

"Это соглашение – хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – заявлял глава США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023077-senat-ssha-obodril-proekt-zakona-o-povyshenii-potolka-gosdolga/