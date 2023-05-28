Обнародованы предварительные итоги второго тура выборов президента Турции

Выборы президента Турции. Фото: Moe Zoyari/Bloomberg via Getty Images

Сегодня в Турции прошел второй тур выборов президента страны - за пост главы государства боролись действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.

По данным агентства Haberturk, предварительно голоса избирателей распределились следующим образом:

за Эрдогана проголосовало 57,09% избирателей;

за Кылычдароглу отдали свои голоса 42,91% избирателей.

Явка составила 84,58%.

Напомним, первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Помимо Эрдогана и Кылычдароглу, в президентской гонке участвовал кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это никому из кандидатов не удалось. Поэтому 15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов.

Ранее мы рассказывали, как граждане Турции голосовали на избирательных участках - некоторые пришли в компании своих домашних животных. В частности, внимание СМИ привлекли женщина с овечкой и мужчина с попугаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022350-obnarodovany-predvaritelnye-itogi-vtorogo-tura-vyborov-prezidenta-turtsii/