Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности из-за ситуации с Косово

Флаг Косово. Иллюстративное фото: Ferdi Limani/Getty Images

Глава Сербии привел армию в состояние максимальной готовности. Ранее в регионе возникла напряженность, так как главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица выбрали албанца, передает РИА Новости.

Сообщается, что президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состоянии максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Он также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Как объясняет агентство, в конце апреля главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица был избран албанец Эрден Атич. При этом сербское большинство на севере Косово бойкотировало голосование. Официальный Белград (столица Сербии) также не признал результаты выборов.

Как пишет РБК, город Косовска-Митровица находится на севере Косово, где живут в основном сербы. В городе существуют две администрации: сербская фактически контролирует северную часть города, власти Косова — южную, которую преимущественно населяют албанцы.

Отмечается, что президент Сербии Александр Вучич призвал соотечественников сохранять мир на фоне избрания албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают".

При этом 12 мая он обвинил власти Косово в разжигании вооруженного конфликта в регионе, а страны Запада — в попустительстве и двойных стандартах в отношении Приштины (считается столицей Косово).

Статус Косово

Добавим, что, по данным ТАСС, 17 февраля 2008 года парламент Косова в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии (Косово занимает 10,9 тыс. квадратных метров – примерно 12% от территории Сербии).

В 2008 году западными государствами, признавшими независимость Косова, была создана Международная руководящая группа. В июле 2012 года ее участники заявили, что государственная независимость Косова является свершившимся фактом.

По мнению Сербии, признание независимости сербского края противоречит международному праву, в том числе резолюции СБ 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии.

Однако, согласно решению Международного суда ООН от 22 июля 2010 года, принятие декларации об одностороннем провозглашении независимости Косова не нарушило общее международное право.

Согласно конституции Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, а по конституции самопровозглашенного государства – носит название "Республика Косово".

Сегодня ее признают более 90 из 193 стран – членов ООН (число меняется, так как некоторые страны отзывают признание; Приштина утверждает, что ее признают 117 государств). Среди стран, которые не признают независимость Косова: Россия, Китай, Индия, а также пять членов ЕС – Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция.

Так, в январе 2023 года президент Сербии перечислял страны, которые отозвали признание независимости Косово.

Не признает независимости Косово также и Казахстан. Об этом в июне прошлого года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил президент Касым-Жомарт Токаев.

Также отметим, что в середине декабря 2022 года Косово официально подало заявку на вступление в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022245-armiya-serbii-privedena-v-sostoyanie-maksimalnoy-gotovnosti-iz-za-situatsii-s-kosovo/