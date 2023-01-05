Президент Сербии перечислил страны, которые отозвали признание независимости Косово

Александр Вучич. Фото: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич перечислил ряд стран, которые, по его словам, отозвали свое признание независимости Косово. Большинство из этих государств – африканские, передает РБК.

По словам Вучича, признание независимости Косово отозвали Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия (Карибы) и Мальдивы (Южная Азия). Еще 10-я страна должна принять такое же решение, заявил президент Сербии. Его слова приводит портал Novosti.rs.

Вучич также утверждает, что Косово на данный момент не считают независимым государством 106 стран, а однозначно признают – 94 государства.

"Мы никого не провоцировали, если только кто-то не считает провокацией то, что мы уважаем нашу Конституцию и защищаем граждан. Мы не допустили ни одного инцидента, ни одного неверного шага. Мы не можем противостоять большим державам, мы маленькие, Германия, Америка и Европа — большие", — заявил Вучич.

Как известно, до 2008 года Косово было автономной республикой в составе Сербии, но в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран-членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

В середине декабря 2022 года Косово официально подало заявку на вступление в ЕС.

Не признает независимости Косово также и Казахстан. Об этом в июне прошлого года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил президент Касым-Жомарт Токаев.

По данным 2022 года, население Косово составляет 1,8 млн человек, столица – Приштина, пишет Британская энциклопедия.

При этом основную часть населения Косово составляют этнические сербы, а этнические албанцы – около девяти десятых населения. Официальные языки – албанский и сербский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004258-prezident-serbii-perechislil-strany-kotorye-otozvali-priznanie-nezavisimosti-kosovo/