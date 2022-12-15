Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Но это только начало длинного пути

Заявление на вступление Косово в ЕС. Фото: Michal Cizek/AFP/Getty Images

Премьер-министр Косово Альбин Курти официально подал заявку на членство в Европейском союзе, однако если она и будет удовлетворена, это произойдет нескоро.

О планах вступления в ЕС власти в Приштине впервые сообщили год назад, и это в первую очередь способ показать, что Косово разделяет европейские ценности.

В таком тоне о кандидатуре высказался и Курти, заявив, что Косово "естественным образом является частью европейской семьи".

По данным косовского телеканала RTK, ознакомившегося с текстом заявки, в ней говорится, что "вступление в ЕС остается стратегической целью Косово" и что в стране понимают необходимость реформ и готовы к их проведению. В заявке также подчеркивается, что членство в ЕС поддерживает более 90% местного населения.

"Этот шаг также иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит отчетливым проявлением непоколебимой преданности институтов Косово евроатлантическому пути", – говорится в документе.

Вопросы признания

Как сообщается, косовский вице-премьер Бесник Бислими прибыл в Брюссель и занимался там подготовкой процесса подачи заявки.

Как именно она будет принята и рассмотрена, неясно: пять членов ЕС – Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния – не признают независимость Косово и, соответственно, не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Однако, по мнению косовских властей, признание статуса кандидата входит в компетенцию ЕС, поскольку Косово выполнило все свои обязательства с момента подписания в 2015 году в Страсбурге Соглашения о стабилизации и ассоциации.

Между тем Косово подает заявку на вступление в ЕС на фоне нового витка напряжения с Сербией.

Напряженность в регионе наблюдается уже давно, в последнее время она усилилась из-за местных выборов в муниципалитетах с сербским большинством, назначенных властями Косово на 18 декабря. Главная сербская политическая партия заявила, что объявит этим выборам бойкот.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич уже заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины. "Мы работаем над тем, чтобы просить государства-члены ЕС, которые не признали (независимость) Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса", - сказал Дачич, отметив, что "не существует условий для того, чтобы это стало предметом обсуждения".

Согласно конституции Сербии, Косово – это часть Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года.

Республику признали около 100 стран, однако Косово не является членом ООН.

Условия

Для того, чтобы Еврокомиссия подтвердила статус кандидата в члены, необходимо выполнить ряд условий в плане верховенства права и борьбы с коррупцией.

Например, для Боснии и Герцеговины эти условия включали, в том числе, принятие законов о судебной системе, борьбе с коррупцией и преступностью, гарантии свободы слова и защиту журналистов, улучшение ситуации с миграцией и пограничным контролем и механизмы, гарантирующие неприменение пыток.

Можно с уверенностью предположить, что для Косово список изменений в законодательстве будет не менее длинным.

Евросоюз еще в 2003 году принял решение предложить странам Западных Балкан членство в ЕС при условии проведения в этих странах политических и экономических реформ в соответствии с европейскими нормами.

Но некоторые из этих стран до сих пор не могут получить даже статус кандидата, а полноценного членства в ЕС пока добилась только Хорватия, ставшая членом союза в 2013 году.

Босния и Герцеговина подала заявку еще в 2016 году, но Европейская комиссия приняла эту заявку только шесть лет спустя – 13 декабря 2022 года.

Статус кандидата – это лишь первый шаг на пути вступления в ЕС. Северная Македония и Албания получили этот статус еще в 2005 году, а переговоры о вступлении начали только в июле этого года, и сколько они продлятся и чем увенчаются – неизвестно, даже при том, что Северной Македонии удалось урегулировать один из главных камней преткновения – спор с Грецией из-за названия государства – еще три года назад.

Поэтому заявка Косово имеет прежде всего символический характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001802-kosovo-ofitsialno-podalo-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-no-eto-tolko-nachalo-dlinnogo-puti/