Глава МВД Турции обвинил Швецию в попытках вмешаться в выборы

Выборы президента в Турции. Фото: Moe Zoyari/Bloomberg via Getty Images

Министр внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В частности, министр внутренних дел Турции заявил, что шведская организация под названием Oy ve Ötesi не может находиться на избирательных участках.

"Говорю это предельно открыто и ясно. Они приходят туда, "терроризируют" место и пытаются оказать давление. Этого нельзя допускать.

Я говорю об этом местным администрациям, районным и провинциальным избирательным комиссиям в школах, где голосуют по всей Турции. Это противоречит избирательному законодательству, чтобы они входили туда и оказывали давление на людей, голосующих на избирательных участках.

Они оказывают давление на полицию и говорят: "Мы уйдем с этими урнами". Шведское государство финансирует эту ассоциацию "Oy ve Ötesi". Оно посылает деньги, но зачем? Для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу. Это так ясно и очевидно", - приводит издание слова Сойлу.

Выборы в Турции

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошел первый тур выборов президента. Ранее редакция Русской Службы BBC подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции.

Главными претендентами на должность главы государства стали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая. Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

19 мая стало известно, как распределились голоса избирателей: Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кемаль Кылычдароглу – 45,07%. Третий кандидат - Синан Оган - 5,28%.

Отметим, что, когда кандидаты в президенты Турции высказывались о возможных результатах, Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он отдаст свой голос за Кемаля Кылычдароглу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021476-glava-mvd-turtsii-obvinil-pravitelstvo-shvetsii-v-popytkah-vmeshatsya-v-vybory/