Сына премьер-министра Армении Пашиняна пытались похитить

Ашот Пашинян. Фото: facebook.com/ashot.pashinyan.9

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна, пытались похитить возле дома 17 мая. В полиции предпринимают необходимые действия, передает Sputnik Армения.

Агентство со ссылкой на местную газету "Айкакан жаманак", главредом которой является супруга премьера Анна Акопян, пишет, что в 15:00 (17:00 по времени Астаны) Ашота Пашиняна пытались похитить около его дома.

"Издание обвинило в этом членов организации "Зов сыновей", в которую входят родные погибших в 44-дневной войне солдат. По версии издания, Ашота посадили в машину, однако ему удалось выпрыгнуть на ходу, в результате он повредил ногу", – пишет агентство.

По информации агентства, газета обвинила в причастности к инциденту родителей погибших солдат.

В то же время в полиции агентству сообщили, что получили сообщение о попытке похищения сына премьера и предпринимают необходимые действия.

Позже организация "Зов сыновей" заявила, что сын Пашиняна якобы добровольно сел в машину родителей погибших военных. Подчеркивается, что насилие в его отношении не применялось.

"Юноша сам сел в машину матери погибшего военного и отправился с ней в "Ераблур", а затем по непонятной для нас причине выпрыгнул из нее. В машине, кроме него и женщины, никого не было", – отмечается в заявлении.

Затем агентство сообщило, что по делу о похищении Ашота Пашиняна были задержаны четверо родителей военнослужащих, погибших во время 44-дневной войны в Карабахе.

"Ни один из них не признает своей вины. В настоящее время задержанные проходят стандартные процедуры", – сказал правозащитник Рубен Меликян.

Также отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам похищения на основании заявления сына премьера.

Напомним, сын премьера Армении Никола Пашиняна Ашот также был на передовой линии зоны карабахского конфликта вместе с добровольцами.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку более 30 лет.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе вновь начались боевые действия. Азербайджан и Армения ежедневно сообщали о применении тяжелого оружия и потерях среди военных и мирных жителей противника.

В ноябре того же года был подписан документ о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта. Россия ввела около 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах.

Однако столкновения между двумя странами продолжаются до сих пор. Только в апреле сообщалось, что на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. По официальным данным двух стран, всего погибло семь человек. Каждая из сторон заявила, что огонь открыли противники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021065-syna-premer-ministra-armenii-pashinyana-pytalis-pohitit/