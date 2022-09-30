Путин упростил получение гражданства России иностранцами-контрактниками

Военный с автоматом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракты на военную службу, сообщает РИА Новости.

Теперь желающим получить российское гражданство нужно будет минимум полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу.

Согласно документу, с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие (принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе либо принимавшие участие в них менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению (уволены) с военной службы по состоянию здоровья.

Кроме того, с таким же заявлением могут обратить их супруги, дети и родители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990551-putin-uprostil-poluchenie-grazhdanstva-rossii-inostrantsami-kontraktnikami/