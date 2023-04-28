Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал обновленный закон, согласно которому лицо могут лишить приобретенного гражданства, в том числе за дискредитацию ВС России, передает РИА Новости.

Полная версия обновленного закона "О гражданстве", подписанного Путиным, опубликована на портале правовой информации.

Так, основанием для лишения российского гражданства лиц, приобретших его, могут стать:

терроризм;

тяжкие преступления против государства;

оборот наркотических средств и психотропных веществ;

подделка документов;

добровольное желание гражданина;

публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;

дискредитация Вооруженных сил России;

участие в нежелательной иностранной или международной НПО;

публичные призывы к экстремизму;

посягательство на жизнь государственного деятеля;

организация вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя России;

действия, угрожающие национальной безопасности;

диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.

Кроме того, согласно закону, лицо может обжаловать в суде решение лишить его гражданства за создание угрозы нацбезопасности.

При этом, как сообщается, в обновленном законе сократилось количество требований более чем к 20 категориям лиц для приема в российское гражданство. А полномочия президента России, наоборот, расширились.

Ранее поправки в данный закон вслед за Госдумой одобрил Совет Федерации РФ.

Отметим, что закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников специальной военной операции (СВО) в России был принят в марте, говорится на официальном сайте Госдумы России.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил тогда, что за провокацию и ложь в отношении участников СВО будет грозить уголовное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018729-putin-podpisal-zakon-o-lishenii-priobretennogo-grazhdanstva-rossii/