Массовые протесты вспыхнули в городах Европы 1 мая (видео)

Протестующие во Франции 1 мая. Фото: Ameer Alhalbi / Getty Images

1 мая в некоторых городах Европы прошли массовые протесты. Во Франции выступали против пенсионной реформы, в Германии – против насилия в отношении женщин и представителей ЛГБТ, передает DW.

1 мая в Европе является Международным днем трудящихся. В этом году праздник не обошелся без массовых протестов, на которых были затронуты общественные проблемы.

В Испании заявили о проблемах растущей инфляции, в Париже экоактивисты облили краской музей Louis Vuitton, в Германии в этот день высказывались против насилия в отношении женщин и представителей ЛГБТ.

Сообщается, что по всей Германии прошли около сотни митингов, организованных профсоюзами и различными группами.

Немецкая конфедерация профсоюзов (DGB) сообщила, что в 398 мероприятиях приняли участие 288 тыс. человек.

Во Франции 1 мая на митинги также вышли сотни тысяч людей, недовольных пенсионной реформой. В течение дня происходили стычки между протестующими и полицией.

В МВД Франции заявили, что в результате пострадали 108 полицейских, а 291 человек задержан.

Тем временем в Италии правительство Джорджии Мелони прекратило выплату субсидий на борьбу с бедностью, которые были введены четыре года назад.

"Мы реформируем систему доходов граждан, чтобы провести различие между теми, кто способен работать, и теми, кто не способен", – заявила премьер-министр.

Недовольство действиями Мелони выразили демонстранты в Турине.

В Испании прошли более 70 маршей. Люди требовали, чтобы зарплаты в стране росли в соответствии с инфляцией.

Причина длительных протестов во Франции

В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, против которого высказались некоторые из граждан страны. По всей Франции начались акции протеста.

Позже Борн заявила, что, несмотря на недовольство французов, в стране все же повысят пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Это вызвало еще большее негодование населения. На улицы французских городов после этого вышли не менее полумиллиона протестующих.

Официально данный закон был принял во Франции в середине марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018925-massovye-protesty-vspyhnuli-v-gorodah-evropy-1-maya-video/