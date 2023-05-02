Массовые протесты вспыхнули в городах Европы 1 мая (видео)
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1 мая в некоторых городах Европы прошли массовые протесты. Во Франции выступали против пенсионной реформы, в Германии – против насилия в отношении женщин и представителей ЛГБТ, передает DW.
1 мая в Европе является Международным днем трудящихся. В этом году праздник не обошелся без массовых протестов, на которых были затронуты общественные проблемы.
В Испании заявили о проблемах растущей инфляции, в Париже экоактивисты облили краской музей Louis Vuitton, в Германии в этот день высказывались против насилия в отношении женщин и представителей ЛГБТ.
Сообщается, что по всей Германии прошли около сотни митингов, организованных профсоюзами и различными группами.
Немецкая конфедерация профсоюзов (DGB) сообщила, что в 398 мероприятиях приняли участие 288 тыс. человек.
Во Франции 1 мая на митинги также вышли сотни тысяч людей, недовольных пенсионной реформой. В течение дня происходили стычки между протестующими и полицией.
В МВД Франции заявили, что в результате пострадали 108 полицейских, а 291 человек задержан.
Тем временем в Италии правительство Джорджии Мелони прекратило выплату субсидий на борьбу с бедностью, которые были введены четыре года назад.
"Мы реформируем систему доходов граждан, чтобы провести различие между теми, кто способен работать, и теми, кто не способен", – заявила премьер-министр.
Недовольство действиями Мелони выразили демонстранты в Турине.
В Испании прошли более 70 маршей. Люди требовали, чтобы зарплаты в стране росли в соответствии с инфляцией.
Причина длительных протестов во Франции
В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, против которого высказались некоторые из граждан страны. По всей Франции начались акции протеста.
Позже Борн заявила, что, несмотря на недовольство французов, в стране все же повысят пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
Это вызвало еще большее негодование населения. На улицы французских городов после этого вышли не менее полумиллиона протестующих.
Официально данный закон был принял во Франции в середине марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018925-massovye-protesty-vspyhnuli-v-gorodah-evropy-1-maya-video/