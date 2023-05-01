В США обанкротился еще один крупный банк

First Republic Bank. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Третий крупный банк обанкротился за последние несколько месяцев - First Republic Bank был конфискован Федеральной корпорацией страхования депозитов, пишет Bloomberg.

First Republic Bank - калифорнийский кредитор, обслуживавший богатых клиентов. Фининститут не смог устранить ущерб от наплыва клиентов и падения цен на активы.

Издание пишет, что американский регулятор заключил соглашение о том, что JPMorgan Chase & Co. возьмет на себя активы банка, включая 173 млрд долларов кредитов и 30 млрд долларов ценных бумаг, а также 92 млрд долларов депозитов, после того как переговоры о спасении кредитора затянулись на несколько недель.

First Republic присоединился к списку крупнейших в истории банковских банкротств - крах стал вторым по величине после Washington Mutual в 2008 году.

По состоянию на 13 апреля, активы First Republic составляли 229 миллиардов долларов.

Закрытие крупных банков в США

В марте текущего года в США обанкротились сразу два крупных банка.

10 марта стало известно, что федеральная корпорация по страхованию депозитов поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов.

Банкротство SVB стало (на тот момент) вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

А после 12 марта регулирующими органами был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

После этого бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена.

13 марта Джо Байден выступил перед американцами в связи с крахом крупных банков - глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности. Однако многие эксперты скептически отнеслись к его словам, отмечая, что закрытие банков может вызвать цепную реакцию.

В марте эксперты сделали свой прогноз касательно данной ситуации, они посчитали, что около 200 банков в США оказались под угрозой банкротства. Помимо этого, крах крупнейших фининститутов Америки может иметь глобальные последствия для экономики ряда стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018903-v-ssha-obankrotilsya-esche-odin-krupnyy-bank/