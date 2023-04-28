Власти Германии потребовали освободить Навального и заявили, что готовы его принять

Алексей Навальный. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Власти ФРГ потребовали освободить российского оппозиционера Алексея Навального из заключения и заявили, что готовы принять его у себя, передает Deutsche Welle.

Сегодня заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что правительство Германии требует от российских властей немедленно освободить Алексея Навального и других политических заключенных. Она также отметила готовность ФРГ вновь принять Навального у себя.

"В случае с Алексеем Навальным власти РФ постоянно ищут новые поводы для того, что продлить сроки его заключения. Новое уголовное дело против него возбуждено по подозрению в терроризме. Терроризме, которым он якобы занимался из одиночной камеры. Тем самым Кремль стремиться продемонстрировать инакомыслящим свою власть и сделать это на примере Навального и других известных оппозиционеров", – заявила Хоффман.

По ее словам, усиливая репрессии, российские власти якобы стремятся заставить население замолчать.

"Навальный и другие смельчаки, выступающие за права человека и демократию и осуждающие военную агрессию против Украины, заслуживают нашего уважения", – добавила она.

Пребывание Навального в Германии

20 августа 2020 года Алексей Навальный направлялся в Москву. На борту самолета ему стало плохо, из-за чего была совершена экстренная посадка в Омске. Он был срочно госпитализирован в больницу Омска с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации.

22 августа его вывезли из Омска в Берлин для продолжения лечения. Позже врачи немецкой клиники "Шаритэ" заявляли, что состояние Алексея Навального остается стабильно тяжелым.

7 сентября Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ.

Арест и заключение Навального

30 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

28 февраля появилась информация о том, что оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области.

Новое дело против Навального

Напомним, что несколько дней назад Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", – говорил он.

Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по-следующему", – сказал политик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018728-vlasti-germanii-potrebovali-osvobodit-navalnogo-i-zayavili-chto-gotovy-ego-prinyat/