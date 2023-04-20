Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ.

Информацию о прибытии генсека НАТО опубликовали УНИАН и издание "Страна" в своих Telegram-каналах.

"В Киев с визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг", – написано в публикации УНИАН.

Также о прибытии генсека Организации Североатлантического договора сообщили в Telegram-канале The Kyiv Independent.

Между тем в пресс-службе НАТО подтвердили РИА Новости, что генсек прибыл в Украину.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Украине. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию", – сообщили в альянсе.

Отмечается, что это первый визит Столтенберга в Украину с начала "спецоперации" России.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Йенс Столтенберг – норвежский политик, дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии – с 2000 по 2001 год, а также с 2005 по 2013 год. Пост генерального секретаря НАТО занимает с 2014 года.

НАТО – военный союз, созданный в соответствии с Североатлантическим договором (также называемым Вашингтонским договором) от 4 апреля 1949 года, целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой Отечественной войны.

Членами НАТО являются 30 государств. Последней страной, вошедшей в состав организации, стала Финляндия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017563-gensek-nato-yens-stoltenberg-pribyl-v-kiev/