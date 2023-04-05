Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, а после отпустили из зала суда

Дональд Трамп. Фото: Steven Hirsch/POOL/AFP via Getty Images

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам в рамках прошедшего в Нью-Йорке судебного заседания. Экс-глава Белого дома свою вину не признал.

Во вторник, 4 апреля, Дональд Трамп был арестован, в суде ему предъявили обвинения, а после отпустили - формальный арест продлился около двух часов, на период предъявления ему обвинений, пишет CNN.

В суде политику вменили фальсификацию деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконную деятельность, а также нецелевое расходование средств на президентскую кампанию 2016 года.

Обвинения выдвинуты в связи с расследованием дела о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года якобы за молчание об их романе.

Как отметили корреспонденты, обвиняемый не признал вину ни по одному из пунктов.

Прокуроры огласили обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа и передали его копию вместе с изложением фактов адвокату политика.

Прокуроры также сообщили, что у Трампа сняли отпечатки пальцев. В ходе процесса защите была предоставлена копия дактилоскопического листа.

После предъявления обвинений арест был снят с Дональда Трампа, и он вышел из здания суда.

Следующее судебное заседание по делу Трампа назначено на 4 декабря. Слушания также пройдут в Нью-Йорке.

Как пишет издание, после того, как экс-президент покинул здание суда, он, как и планировалось ранее, отправился во Флориду. Самолет Трампа вылетел из Нью-Йорка.

Дело Трампа

18 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что его могут арестовать - политик сообщал, что правоохранительные органы Нью-Йорка готовятся к возможному обвинительному заключению.

Он говорил, что арест может произойти 21 марта, однако этого не случилось.

После появления в Сети этой информации полиция в крупных городах США начала усиленно готовиться к потенциальным беспорядкам, которые могут начаться в случае ареста бывшего президента Дональда Трампа.

30 марта Большое жюри присяжных Манхэттена решило предъявить Трампу обвинения.

Расследование против экс-главы США основано на выплате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниелс 130 тыс. долларов, чтобы она молчала об интимной связи с ним десятью годами ранее.

Отмечалось, что сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

4 апреля Дональда Трампа взяли под стражу, а после ему предъявили обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015469-trampu-predyavili-obvineniya-po-34-punktam-a-posle-otpustili-iz-zala-suda/