Дональда Трампа взяли под стражу. Это первый подобный случай в истории США

Дональд Трамп. Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке. Он находится под стражей и ждет предъявления обвинений, передает CNN.

Ожидается, что у Трампа снимут отпечатки пальцев, хотя пока неизвестно, будет ли сделана его фотография в профиль и в анфас. Затем его доставят в зал суда.

Тем не менее, как сообщает телеканал, скорее всего наручники на Трампа не наденут.

Подчеркивается, что Дональд Трамп является первым президентом Соединенных Штатов, которому официально предъявлены уголовные обвинения. Сегодня их озвучат в нью-йоркском суде.

При этом планируется, что после своего выступления в суде Трамп вылетит во Флориду и проведет мероприятие в Мар-а-Лаго, на котором сможет ответить на обвинения.

Напомним, что расследование против экс-главы США основано на выплате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала об интимной связи с ним десятью годами ранее.

Как отмечали в Русской службе BBC, сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Также ранее сообщалось, что полиция в США готовится к беспорядкам в случае ареста Трампа. После нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года власти решили пойти на повышенные меры предосторожности.

Отмечалось, что в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где заявил, что он ожидает ареста, и призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его.

Напомним, что Дональд Трамп занимал пост главы США с 2016 по 2020 годы.

В 2020 году он баллотировался на второй срок, но на выборах его обошел нынешний президент страны Джо Байден. Тем не менее, Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

6 января Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Джорджия. Политик пообещал не отдавать Белый дом избранному президенту Джо Байдену.

В этот же день сторонники экс-президента вышли на протесты в Вашингтоне, столице США. Они ворвались в Капитолий, а затем и в зал сената. Они требовали отменить результаты выборов. В результате произошедшего пострадали люди, несколько человек погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015464-donalda-trampa-vzyali-pod-strazhu-v-ssha/