Полиция в США готовится к беспорядкам в случае ареста Трампа

Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Полиция в крупных городах США усиленно готовится к потенциальным беспорядкам, которые могут начаться в случае ареста бывшего президента Дональда Трампа. После нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года власти решили пойти на повышенные меры предосторожности.

Как передавали американские СМИ и заявлял сам Трамп, на этой неделе ему могут предъявить обвинения по делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, открытому несколько лет назад. Дело рассматривает прокуратура штата Нью-Йорк.

В субботу в своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что во вторник 21 марта он ожидает ареста, и призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его.

Из-за угрозы беспорядков со стороны людей, поддерживающих Трампа, на улицах Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса заметно увеличилось присутствие полицейских.

Около здания прокуратуры и суда на Манхэттене правоохранители установили металлические заграждения. В случае ареста Трампа именно в этом здании ему формально предъявят обвинения, возьмут у него отпечатки пальцев и сфотографируют.

Большое количество полиции и металлические барьеры появились и около Трамп-тауэр, небоскреба, возведенного бывшим президентом на Манхэттене в начале 1980-х в его бытность бизнесменом-застройщиком.

Во вторник все сотрудники нью-йоркской полиции, включая детективов, работающих в штатском, получили приказ быть в форме и готовыми заступить на службу.

Помимо полицейских на улицах центра Нью-Йорка, расположенных вблизи суда, обосновались десятки журналистов и съемочных групп. Их намного больше, чем активистов, пришедших выразить свое мнение в поддержку или против потенциального ареста Трампа.

Ожидается, что в случае ареста Трампа охраняющие его сотрудники спецслужб будут оставаться с ним. Как передают американские СМИ, Трампа не планируют вести в здание перед камерами журналистов, как это часто делают в случае резонансных задержаний, освещаемых прессой.

Американская разведка сообщает о росте числа угроз против представителей суда и государственных чиновников после того, как Трамп в субботу написал свой пост о возможном аресте.

Большинство угроз предназначались окружному прокурору Нью-Йорка Элвину Брэггу, который должен принять решение о том, предъявлять ли экс-президенту США формальные обвинения.

В субботу, когда Трамп опубликовал свой пост, Брэгг отправил имейл своим сотрудникам. "Мы не потерпим попыток надавить на наш офис или угроз принципам верховенства закона в Нью-Йорке", – написал прокурор.

Дело Сторми Дэниелс

Дело Трампа и Сторми Дэниелс расследуют уже пять лет.

В 2018 году расследование в отношение Трампа начал прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший.

Он проверял информацию о том, что за месяц до победы Трампа на выборах президента США в октябре 2016 года адвокат будущего президента Майкл Коэн выплатил 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниелс.

Сторми Дэниелс. Фото: Tobias Schwarz / AFP via Getty Images

Дэниелс утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом, и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тыс. долларов.

Прокуратура во главе с Элвином Брэггом выясняет, каким образом Трамп возместил потраченные средства адвокату Майклу Коэну. Документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов.

В Нью-Йорке подобное нарушение будет считаться уголовным преступлением, которое обычно наказывается штрафом.

Но аналитики отмечают, что потенциально Трампа могут обвинить в преступлении более серьезного уровня, если прокуратура докажет, что своим обманом Трамп нарушил закон о финансировании избирательных кампаний.

Сам бывший президент настаивает, что никогда не вступал в сексуальные отношения со Сторми Дэниелс.

В январе для участия в слушаниях было созвано большое жюри присяжных, в чью задачу входит оценить имеющиеся доказательства против Трампа.

Сам Трамп заявлял, что он во что бы то ни стало планирует продолжать свою кампанию, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии для участия в следующих выборах президента в 2024 году.

По данным совместного опроса агентства Reuters и компании Ipsos, 44% республиканцев считают, что Трамп должен отказаться от участия в президентской гонке, если ему предъявят обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013753-politsiya-v-ssha-gotovitsya-k-besporyadkam-v-sluchae-aresta-trampa/