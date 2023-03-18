Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе
Опубликовано:
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его могут арестовать 21 марта. Он связывает это с расследованием окружного прокурора Манхэттена, пишет CNN.
По информации корреспондентов, Трамп написал об этом в социальных сетях. Сообщается, что правоохранительные органы Нью-Йорка готовятся к возможному обвинительному заключению.
Как сообщают корреспонденты, экс-президент также призвал американцев к протестам.
По информации издания, на протяжении всей недели между правоохранительными органами города, штата и федеральными правоохранительными органами Нью-Йорка проходили совещания о том, как подготовиться к возможному предъявлению обвинения Трампу.
Ожидается, что после политик предстанет перед судом на Манхэттене.
По информации РИА Новости, ранее в эфире NBC сообщалось, что Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад.
Сам бывший глава Белого дома отрицает как связь с актрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны.
Дональд Трамп - 45 президент США. Он родился в июне 1946 года в Нью-Йорке.
Его отец Фредерик Трамп был строителем, застройщиком, специализировавшемся на разработке и воплощении в жизнь проектов жилья для среднего класса в районах Квинс, Статен-Айленд и Бруклин.
В возрасте 13 лет родители отправили Дональда в Нью-Йоркскую военную академию. В академии Трамп добился больших успехов к моменту выпуска.
Продолжил учебу в Уортонской школе финансов при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году. После начал работать в компании отца, а в 1975 году стал ее президентом и изменил название компании на Trump Organization - будущий глава Белого дома продолжил называть все проекты своим именем.
Дональд Трамп сумел добиться больших успехов в бизнесе.
В 2015 году он заявил о выдвижении на пост президента США, а в 2016 сумел одержать победу в президентской гонке - его соперницей была Хиллари Клинтон.
В 2020 году повторить успех не удалось - Трамп проиграл нынешнему главе США Джо Байдену.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013434-tramp-zayavil-chto-ego-arestuyut-na-sleduyuschey-nedele/