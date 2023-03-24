Блогера Илью Варламова признали иноагентом в России

Илья Варламов. Фото: instagram.com/varlamov

Министерство юстиции России внесло блогера и журналиста Илью Варламова и еще несколько лиц в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"И. А. Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников", – гласит сообщение.

Помимо Варламова в список также внесли главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, политолога Руслана Айсина, бывшего журналиста телеканала "Дождь" (телеканал также признан иноагентом в России) Богдана Бакалейко, основательницу "Академии развития Светланы Пеуновой" Светлану Лада-Русь.

Кроме того, в список внесли российское объединение "Парни Плюс/Парни+", которое, по словам Минюстра РФ, осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, противоречащей государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.

Илья Варламов, согласно информации на официальной странице в VK – общественный деятель, фотограф и владелец авторского СМИ. Количество подписчиков на его YouTube-канале "Varlamov" на данный момент составляет 4,1 млн человек.

Блогер в своих видео рассказывает как живут люди в России и мире.

На втором своем канале на YouTube "Varlamov Talks", который насчитывает порядка 462 тысяч подписчиков, он публикует интервью с интересными личностями и проводит беседы на самые актуальные темы.

Напомним, в конце сентября прошлого года Илья Варламов в соцсетях опубликовал пост о Касым-Жомарте Токаеве, вызвавший бурную реакцию фолловеров.

Кого в России признают иноагентом?

На сайте Госдумы России говорится, что иностранный агент, в соответствии с законом РФ, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства.

Закон об иноагентах вступил в силу в декабре 2022 года. С тех пор реестр пополнили множество физических и юридических лиц России. Среди них, как мы писали, – певица Земфира, шоумен Максим Галкин, журналист Александр Невзоров и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013854-blogera-ilyu-varlamova-priznali-inoagentom-v-rossii/