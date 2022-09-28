Кто лучший президент мира: пост Варламова о Токаеве вызвал бурную реакцию в Сети

Илья Варламов. Кадр видео: YouTube-канал varlamov

Известный российский видеоблогер Илья Варламов в своем Twitter опубликовал опрос о том, кто на данный момент является лучшим президентом в мире. Блогер также высказал и свое мнение.

В своем Варламов задал вопрос подписчикам.

"Кто по-вашему лучший президент мира прямо сейчас, и почему Токаев?" - написал блогер.

На момент публикации эта запись набрала свыше 3 тыс. лайков и сотни комментариев.

"Я, как гражданин Казахстана, неистово плюсую", "Да, сейчас он поадекватнее других", " Действительно, в текущей ситуации он выглядит и держится намного лучше других мировых лидеров", " Потому что он дипломат по образованию", - написали комментаторы.

Некоторые также предложили свои варианты. Среди кандидатов на звание лучшего президента в мире, по мнению подписчиков Варламова, оказались Джо Байден, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990036-kto-luchshiy-prezident-mira-post-varlamova-o-tokaeve-vyzval-burnuyu-reaktsiyu-v-seti/