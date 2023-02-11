Певицу Земфиру признали иноагентом в России

Певица Земфира. Фото: t.me/zemfira

Российский минюст включил в реестр иностранных агентов певицу Земфиру. Об этом ведомство объявило в четверг, 10 февраля, на своем официальном сайте.

"З. Т. Рамазанова (Земфира Талгатовна Рамазанова, настоящее имя артистки – прим. ред.) открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников", – говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

Напомним, в сентябре прошлого года в реестр иностранных агентов в России был включен Максим Галкин. В Минюсте РФ это решение объяснили тем, что Галкин якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность.

Сам юморист, комментируя эту новость, отмечал, что никакой политдеятельностью не занимается, а средства из Украины в последний раз получал, когда выступал там – около десяти лет назад.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выступала в защиту супруга и просила российские власти также признать ее иноагентом.

Отметим, что помимо Галкина и Земфиры, в российский реестр иноагентов также входят рэпер Моргенштерн, лидер группы Little Big Илья Прусикин, один из основателей "Машины времени" Андрей Макаревич и еще несколько сотен лиц и организаций.

На официальном сайте Государственной Думы (нижняя палата российского парламента) приводится список ограничений для лиц, признанных в РФ иноагентами.

Так, на иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны маркировать производимые ими материалы (в случае со СМИ – указывать приписку в самой публикации).

Кроме того, иностранные агенты не смогут:

осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних или педагогическую — в государственных и муниципальных образовательных организациях;

или педагогическую — в государственных и муниципальных образовательных организациях; производить информационную продукцию для несовершеннолетних;

принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности;

осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению ее безопасности;

участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.

Иноагенты не могут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий. Также они не могут инвестировать в стратегические предприятия в России, пользоваться системой упрощенного налогообложения, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2009005-pevitsu-zemfiru-priznali-inoagentom-v-rossii/