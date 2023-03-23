ФРС США повысила базовую ставку до максимального с 2007 года уровня

Федеральная резервная система (ФРС) США. Фото: gettyimages

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов Америки повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до уровня 4,75-5 процентов годовых, передает РИА Новости.

Отмечается, что данное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

"Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых", – пишет агентство со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

По информации агентства, ранее в феврале ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.

Как пишет РИА Новости, глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала, к чему приведет возможный дефолт в стране.

"Это приведет к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб", – сказала она в ходе слушаний в конгрессе.

Закрытие банков в США

Почти две недели назад в США обанкротились сразу два крупных банка.

10 марта стало известно, что федеральная корпорация по страхованию депозитов поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов. Банкротство SVB стало вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

А 12 марта регулирующими органами был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

После этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что их страна стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена.

В тот же день Джо Байден выступил перед американцами в связи с крахом крупных банков. Глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности.

Между тем на прошлой неделе экономисты заявили, что они нашли 186 американских банков, которые могут повторить судьбу Silicon Valley Bank.

Добавим, что Федеральная резервная система, согласно информации на ее сайте, является независимым федеральным агентством, который выполняет функции центрального банка США.

ФРС осуществляет пять основных функций для содействия эффективному функционированию экономики страны, а именно:

проводит национальную денежно-кредитную политику для обеспечения максимальной занятости, стабильных цен и умеренных долгосрочных процентных ставок в экономике США;

способствует стабильности финансовой системы и стремится минимизировать и сдерживать системные риски посредством активного мониторинга и участия в США и за рубежом;

способствует безопасности и надежности отдельных финансовых учреждений и контролирует их влияние на финансовую систему в целом;

способствует безопасности и эффективности платежных и расчетных систем посредством услуг для банковского сектора и правительства США, которые облегчают транзакции и платежи в долларах;

продвигает защиту потребителей и развитие сообщества посредством надзора и проверки, ориентированных на потребителя, исследования и анализа возникающих проблем и тенденций в отношении потребителей, деятельности по экономическому развитию сообщества, а также применения законов и нормативных актов о защите прав потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013811-frs-ssha-povysila-bazovuyu-stavku-do-maksimalnogo-s-2007-goda-urovnya/