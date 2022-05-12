Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику в Тбилиси

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вывезен из 12-го пенитенциарного учреждения Рустави в частную клинику в грузинской столице.

По информации местного издания "ИнтерпрессНьюс", Саакашвили доставили в клинику "Вивамед".

Корреспонденты рассказали, что на территории, прилегающей к клинике, мобилизованы автомобили Специальной пенитенциарной службы, территория с обеих сторон огорожена "желтой лентой".

Как сообщили журналистам члены семьи и представители "Национального движения", состояние здоровья экс-президента в последние дни сильно ухудшилось.

Мать Саакашвили считает, что ее сыну требуется помощь, его, по ее словам, нужно лечить за границей.

Напомним, что 1 октября прошлого года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же был задержан правоохранителями. После экс-президента отправили в тюрьму Рустави. В ответ на это политик объявил голодовку, в результате чего попал в больницу.

Однако вскоре политика вновь перевели в тюрьму. Мать Саакашвили в январе текущего года сообщала о резком ухудшении состояния его здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969030-saakashvili-pereveli-iz-tyurmy-v-chastnuyu-kliniku-v-tbilisi/