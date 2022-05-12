Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику в Тбилиси
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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вывезен из 12-го пенитенциарного учреждения Рустави в частную клинику в грузинской столице.
По информации местного издания "ИнтерпрессНьюс", Саакашвили доставили в клинику "Вивамед".
Корреспонденты рассказали, что на территории, прилегающей к клинике, мобилизованы автомобили Специальной пенитенциарной службы, территория с обеих сторон огорожена "желтой лентой".
Как сообщили журналистам члены семьи и представители "Национального движения", состояние здоровья экс-президента в последние дни сильно ухудшилось.
Мать Саакашвили считает, что ее сыну требуется помощь, его, по ее словам, нужно лечить за границей.
Напомним, что 1 октября прошлого года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же был задержан правоохранителями. После экс-президента отправили в тюрьму Рустави. В ответ на это политик объявил голодовку, в результате чего попал в больницу.
Однако вскоре политика вновь перевели в тюрьму. Мать Саакашвили в январе текущего года сообщала о резком ухудшении состояния его здоровья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969030-saakashvili-pereveli-iz-tyurmy-v-chastnuyu-kliniku-v-tbilisi/