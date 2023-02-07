Грузинский суд не поверил, что Саакашвили тяжело болен, и отказался его освободить

Михаил Саакашвили. Фото: Vano Shlamov/Getty Images

Судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке уголовного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он остается в заключении в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

Принятое в понедельник решение вызвало негодование присутствовавших на процессе и ожидавших решения судьи во дворе суда. Кто-то выкрикивал: "Раб! Раб!"

"Я другого и не ждала, потому что в условиях, в которых мы живем, другого решения и быть не могло, - сказала после оглашения решения мать Саакашвили Гиули Аласания, которую окружили журналисты. - Единственный союзник у этих властей - в России. Это сегодня реальность. Все прогрессивное человечество на стороне моего сына".

Близкие Саакашвили давно бьют тревогу по поводу состояния его здоровья, заявляя, что оно ухудшается, хотя он находится в медицинском учреждении. В переводе экс-президента на лечение за границу они видят единственный выход для спасения его жизни.

Адвокаты Саакашвили обратились с ходатайством в суд 1 декабря. Они требовали освобождения или отсрочки наказания, ссылаясь на его тяжелые болезни.

О тяжелом состоянии и диагнозах говорили и опрошенные в суде международные и грузинские специалисты, подготовившие заключения и участвовавшие в экспертизе Саакашвили по запросу его адвокатов, а также специалисты экспертной группы, созданной при народном защитнике для оценки медицинского обслуживания Саакашвили.

Власти говорят, что Саакашвили получает необходимую и своевременную медицинскую помощь, и обвиняют его самого в нанесении вреда своему здоровью для того, чтобы выйти на свободу.

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью 2021 года. Здесь он обвиняется по нескольким уголовным статьям, по двум из которых он был еще до возвращения в Грузию заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

Судебное слушание оказалось "сплошной шуткой", написал он на своей странице в фейсбуке, отметив, что суд поверил не группе ведущих международных врачей, а экспертам со стороны властей, которые, по его словам, не удосужились его даже увидеть.

"Так что теперь я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными болезнями и приговором суда, который никто в мире, кроме России, не признает", - написал Саакашвили на английском.

Диагнозы Саакашвили

Судебный процесс по ходатайству адвокатов Саакашвили длился почти два месяца. Иностранные и грузинские специалисты, которые подготовили заключения и участвовали в проведенной по запросу адвокатов экспертизе центра "Эмпатия", по нескольку часов давали показания в суде .

Они называли тяжелые диагнозы, говорили о рисках для жизни Саакашвили и необходимости его перевода для получения необходимого лечения в клинику за пределами Грузии.

Во время заключительного слова в суде адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе перечислил 47 диагнозов, которые сейчас, по его словам, есть у Саакашвили. Он отметил, что, когда экс-президента перевели в клинику "Вивамеди", у него было только шесть диагнозов.

Адвокат заявляет, что в ходе слушаний были подтверждены диагнозы, которые дают основания к освобождению Саакашвили, а также заболевания для отсрочки уголовного наказания.

Хачапуридзе также отмечал, что допрошенные в суде грузинские и иностранные специалисты подтвердили интоксикацию Саакашвили тяжелыми металлами и сказали, что это ухудшает его состояние. Несмотря на это, в этом направлении никакого лечения не проводится, заявляет адвокат.

Лабораторные тесты образца волос и ногтей Саакашвили, которые проводились в США, а также анализ крови указывали на наличие в организме Саакашвили тяжелых металлов, в том числе ртути. Согласно заключению американского токсиколога Дэвида Смита, многие патологические симптомы и ухудшения состояния Саакашвили - результат отравления тяжелыми металлами, которое, как он считает, произошло после задержания Саакашвили. С воздействием тяжелых металлов он связывает повреждения в организме Саакашвили и развитие у него деменции.

Подозрения в хронической интоксикации разделяют и другие эксперты, отмечая, что Саакашвили нужно перевести в клинику за рубежом не только на лечение, но и для проведения полноценного токсикологического анализа.

В числе тяжелых диагнозов Саакашвили, о которых говорят эксперты, кроме неуточненной деменции есть кахексия. Об этом еще в декабре заявили специалисты экспертной группы при народном защитнике. Они отмечали, что после задержания он потерял более 40 килограммов веса.

Этот диагноз поставили - правда позднее - и в клинике "Вивамеди". Но, в то время как специалисты экспертной группы и близкие Саакашвили говорят, что он не может полноценно питаться, генеральный директор клиники Нино Надирадзе причиной кахексии назвала преднамеренный выбор им низкокалорийного питания.

Аналогичные заявления делали и представители властей. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, Саакашвили выборочно принимает низкокалорийную еду и регулярно не выполняет назначения врачей, за что госорганы и врачи не могут нести ответственность.

"Министерство юстиции, специальная пенитенциарная служба, медицинское учреждение и отдельные врачи не могут нести ответственность за нанесение самому себе вреда заключенным, в том числе за невыполнения им медицинских назначений ", - заявил министр.

Выводы иностранных и грузинских экспертов власти и представителей специальной пенитенциарной службы также не убедили.

Выступая в суде, представитель пенитенциарной службы Ника Абрамишвили заявил, что Саакашвили получает адекватное медицинское обслуживание в ведущей клинике.

"Ни один из опрошенных свидетелей не смог предоставить объективного доказательства, которое бы подтвердило невозможность лечения в системе. То, что осужденный не желает исполнения наказания и переживает, естественно. Трудно представить себе человека, которому наказание доставляет какое-либо удовольствие", - сказал он.

По его словам, заключение центра "Эмпатия" основано на предположениях и мнениях, и авторы заключения старались ввести общественность и суд в заблуждение. Суд, по его мнению, должен сосредоточиться на запрошенном ими заключении Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули и документации клиники "Вивамеди".

Ни один из этих документов не подтверждает заболевания, которые могли бы стать основанием для освобождения Саакашвили из заключения, заявил Абрамишвили. Он также выразил недоверие проведенным лабораторным тестам, при этом отметив, что показатели тяжелых металлов у Саакашвили не превышают допустимые нормы.

"В худших традициях НКВД"

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Supinsky/Getty Images

Представители "Единого национального движения" - партии, созданной Саакашвили - после оглашения судебного решения провели акцию протеста у дома грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.

По словам председателя партии Левана Хабеишвили, партия переходит в чрезвычайный режим работы. Он анонсировал акции протеста и заявил, что ЕНД не будет принимать участие в парламентской жизни. По словам Хабеишвили, представители партии встретятся с международными партнерами Грузии для того, чтобы они усилили давление на грузинские власти.

С международных трибун в последнее время все чаще звучат призывы к освобождению Саакашвили и подозрения, что третий президент Грузии - политическая жертва. "Жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в опасности", "Грузинские власти несут полную ответственность за его здоровье" - такие заявления звучали в Европарламенте на прошлой неделе в ходе посвященных состоянию Саакашвили дебатов, которые прошли после его выступления по видеосвязи в суде.

Резкой была реакция Киева. Россия относится к своим политикам так же, как руководство Грузии сегодня относится уже не к своим политикам, а к гражданам Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, который показал на пресс-конференции фотографии с видео включения Саакашвили в суде.

"Я не обсуждаю вопрос - за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что у них цель - его убить", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

За заявлением Зеленского последовало не менее жесткое заявление МИД Украины: "В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни".

К освобождению и переводу Саакашвили на лечение за границу призвала и президент Молдовы Майя Санду.

"Мучать оппозиционного лидера до смерти неприемлемо для страны, которая хочет присоединиться к ЕС", - написала она в "твиттере".

Ранее Санду также присоединилась к призыву украинского президента о переводе Саакашвили на лечение заграницу. Тогда Зеленский призвал проявить милосердие и принять решение, которое может спасти Саакашвили жизнь.

"Он лишь оболочка прежнего себя"

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Фото: Georgian Ministry of Justice/Anadolu Agency via Getty Images

О том, что Саакашвили в тюремной системе стал жертвой возможных пыток и жестокого обращения, говорят как адвокаты, так и участвовавшие в экспертизе центра "Эмпатия" специалисты. Согласно выводам экспертов, в результате такого обращения Саакашвили с большой вероятностью получил травму позвоночника. Кроме того, у него развилась травматическое стрессовое расстройство в тяжелой форме.

В частности, специалисты говорят о переводе Саакашвили в тюремную клинику в ноябре 2021 года. Сторонники Саакашвили выступали против перевода в это учреждение, отмечая, что там находятся заключенные, которые негативно относятся к прежним властям. Борьба с криминальным миром была одним из поводов для гордости правительства Саакашвили, но правозащитники говорили о систематических нарушениях прав заключенных при прежних властях.

Опасения сторонников Саакашвили оправдались. После его перевода в тюремную больницу заключенные устроили "шумок", выкрикивая в его адрес оскорбления и угрозы.

Кроме перевода в тюремную больницу адвокаты отмечают эпизод, когда c Саакашвили насильно сняли наручные часы, ворвавшись к нему посреди ночи, хотя они были у него были на протяжении нескольких недель.

По словам американского адвоката Массимо Д'Анджело, у Саакашвили после этого начались боли, но вместо оказания ему необходимой медпомощи ему давали такие препараты, как валиум. "Это тоже форма пытки. По стамбульским протоколам неспособность правильно лечить пациента - это само по себе тоже форма пытки", - сказал Д'Анджело Би-би-си.

По его словам, когда он встречался с врачами клиники, где находится Саакашвили, они не знали, что с ним и как правильно его лечить. "Не надо быть медицинским экспертом. Можно посмотреть на фотографии год назад, когда его посадили в тюрьму, и сегодня. Он лишь оболочка прежнего себя. Даже визуально видно стремительное ухудшение - и то, что, по сути, он умирает", - заявил адвокат Би-би-си.

Применение пыток в отношении Саакашвили грузинские власти категорически отрицают. Говоря о заключении центра "Эмпатия", министр юстиции назвал их "красной чертой".

"Абсолютно безосновательно, аморально обвиняют нас в том, что мы человека пытали и у него из-за этого развились определенные болезни. Это не соответствует действительности, это очень большая ложь и, когда в этом обвиняют государство, это красная черта", - заявил Брегадзе.

Адвокаты требовали допроса министра в суде в связи с его заявлениями по поводу нанесения Сааакашвили самому себе вреда, но судья отклонил их ходатайство - ссылаясь на то, что политическая фигура, которая делает заявления для прессы, не может считаться свидетелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008385-gruzinskiy-sud-ne-poveril-chto-saakashvili-tyazhelo-bolen-i-otkazalsya-ego-osvobodit/