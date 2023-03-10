Польша и Словакия заявили, что готовы передать Украине истребители

Анджей Дуда. Фото: UAE Presidential Court / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу заявил, что Варшава хочет направить ряд истребителей МиГ-29 Киеву. Слова польского лидера приводит Deutsche Welle.

"Мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова использовать их немедленно", – заявил Дуда.

При этом министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее говорил о том, что пришло время принять решение по поставкам истребителей "МиГ" Украине. По его словам, Польша выразила готовность к совместным действиям в этом направлении.

"Думаю, что пришло время принять решение. Люди умирают в Украине, мы можем реально помочь им", – отметил Надь.

Добавим, как пишет РБК-Украина, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют о том, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

По данным издания, Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

МиГ-24 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Поставки вооружения Украине

Напомним, 24 февраля стало известно, что Польша поставила Украине первые четыре танка Leopard 2 из 14 обещанных. Также в конце января Германия подтвердила, что поставит Украине 14 танков Leopard 2.

При этом сообщалось, что в общей сложности европейские страны могут направить Украине более 100 танков Leopard 2.

Кроме того, стало известно, что США отправят в Украину 31 танк Abrams.

По словам Байдена, поставка займет время, но США начнут обучение украинских военных.

"Доставка этих танков на поле боя потребует времени. Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону", – сказал он.

19 января Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, включая бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley. Пакет также включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, другие боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

В этот же день в Эстонии министры обороны европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружений Украине.

По итогам встречи министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине 600 ракет Brimstone, Дания заявила, что передаст 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.

Эстония направит в помощь Украине военную технику на сумму 113 миллионов евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами.

Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012364-polsha-i-slovakiya-zayavili-chto-gotovy-peredat-ukraine-istrebiteli/