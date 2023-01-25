Германия подтвердила, что поставит Украине 14 танков Leopard 2

Танк Leopard 2. Фото: Philipp Schulze / picture alliance / Getty Images

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил намерение поставить Украине боевые танки Leopard, передает Deutsche Welle. Также ФРГ может разрешить другим странам передавать ВСУ эти немецкие танки.

Сегодня, 25 января, Олаф Шольц, выступая в бундестаге в Берлине, заявил, что на первом этапе Германия предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

Отмечается, что Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

По словам Шольца, главная задача – оперативно собрать два танковых батальона для Украины. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2.

"Подготовка украинских экипажей должна в кратчайшие сроки начаться в Германии. Новый пакет помощи будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", – пишет издание.

Такое решение было принято после долгих консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии.

"Это решение соответствует нашей хорошо известной позиции поддерживать Украину в меру возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", – говорится в сообщении правительства.

Просьба Украины о поставке танков

Отмечается, что впервые с просьбой о поставках боевых танков премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Берлину еще 4 сентября 2022 года. Однако тогда Шольц отклонил просьбу.

Официально Берлин объяснял свою позицию тем, что вынужден соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву.

При этом, как пишет издание Страна.ua, в общей сложности европейские страны могут поставить Украине более 100 танков Leopard 2 (включая те, что согласилась поставить Германия):

Испания – 53 танка Leopard 2 (но из них сейчас на ходу только 20, остальные нужно ремонтировать);

Нидерланды – 18 танков;

Польша – 14 танков;

Португалия – 4 танка;

Норвегия – до 8 танков.

Что такое Leopard 2 и зачем они нужны Украине?

По данным издания Finance.ua, Leopard 2 – это самый популярный танк в Европе. Он очень хорошо бронирован, при этом не уступает конкурентам в скорости и мощности вооружения. Его можно встретить в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Авторы пишут, что для Украины эти танки – один из лучших вариантов по нескольким причинам.

"Этих танков довольно много, больше трех с половиной тысяч, они находятся на вооружении многих стран. Значит можно рассчитывать получить достаточное количество боевых машин. (...)

Стран, в которых могут обслуживать и ремонтировать эти танки в Европе, намного больше, чем стран, где умеют обслуживать американские "Абрамсы" или, например, Т-72.

Пушка Леопарда может стрелять не только немецкими снарядами, но и американскими, а значит снарядов тоже будет много", – отмечает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006768-v-germanii-podtverdili-chto-postavyat-ukraine-14-tankov-leopard-2/