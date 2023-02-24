Польша поставила первые танки Leopard 2 Украине

Танк Leopard 2. Фото: Christian Charisius/picture alliance/Getty Images

Министр обороны Польши Мариуш Блащакс заявил, что страна передала первые танки Leopard 2 Украине. Позже эту информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Как пишет издание Deutsche Welle, сегодня на открытии Совета национальной безопасности вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что украинской стороне уже поставлены первые танки Leopard 2 из 14 обещанных.

По словам Блащака, украинские военные будут проходить обучение под руководством польских, канадских и норвежских инструкторов в Свентошуве на западе Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь отметил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий, который направился в Украину с неанонсированным визитом, объявит о прибытии бронетехники в Киеве.

По данным РБК-Украина, Моравецкий заявил, что речь идет о четырех единицах.

"Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2 A4", – заявил Моравецкий и пообещал, что в скором времени Варшава поставит Киеву еще танки.

Также издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых танков.

"Сегодня мы можем сообщить вам о первых танках из Польши. Эти танки уже в Украине. Они укрепят нашу оборону", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в конце января федеральный канцлер Германии Олаф Шольц официально подтвердил намерение поставить Украине боевые танки Leopard 2.

При этом, как пишет издание Страна.ua, в общей сложности европейские страны могут поставить Украине более 100 танков Leopard 2 (включая те, что согласилась поставить Германия):

Испания – 53 танка Leopard 2 (но из них сейчас на ходу только 20, остальные нужно ремонтировать);

Нидерланды – 18 танков;

Польша – 14 танков;

Португалия – 4 танка;

Норвегия – до 8 танков.

Что такое Leopard 2 и зачем они нужны Украине?

По данным издания Finance.ua, Leopard 2 – это самый популярный танк в Европе. Он очень хорошо бронирован, при этом не уступает конкурентам в скорости и мощности вооружения. Его можно встретить в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Авторы пишут, что для Украины эти танки – один из лучших вариантов по нескольким причинам.

"Этих танков довольно много, больше трех с половиной тысяч, они находятся на вооружении многих стран. Значит можно рассчитывать получить достаточное количество боевых машин.

Стран, в которых могут обслуживать и ремонтировать эти танки в Европе, намного больше, чем стран, где умеют обслуживать американские "Абрамсы" или, например, Т-72.

Пушка "Леопарда" может стрелять не только немецкими снарядами, но и американскими, а значит, снарядов тоже будет много", – отмечает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010807-polsha-postavila-pervye-tanki-leopard-2-ukraine/