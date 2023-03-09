Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал стране демократического успеха

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов в Грузии, которые выступают против принятия парламентом страны закона об иноагентах, в своем официальном Telegram-канале.

"Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет. (...) Этого заслуживают все свободные народы Европы", – сказал Зеленский.

Украинский президент также выразил благодарность тем, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Грузии и исполнял украинский гимн.

"Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", – сказал он.

Ранее в Грузии начались акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял скандальный законопроект, похожий на российский закон об "иностранных агентах". Для разгона протестующих полиция Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы.

Позже стало известно, что полиция задержала 66 участников протеста в Тбилиси. Кроме того, в ведомстве заявили, что в ходе демонстраций пострадало около 50 сотрудников МВД. Нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. Также в ходе акции пострадали и обычные граждане.

С чего начались протесты в Грузии?

Законопроект об иноагентах был инициирован депутатами движения "Сила народа" и предусматривает создание реестра "агентов иностранного влияния". Такими агентами станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Между тем в администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявили, что глава государства не поддерживает данный законопроект. Она пообещала наложить на него вето.

"Одна из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к порочной модели России", – отмечается в заявлении.

Напомним, в июне прошлого года Грузии отказали в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Тогда как Украине и Молдове данный статус был предоставлен. В Грузии тогда назвали отказ несправедливым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012181-zelenskiy-podderzhal-protesty-v-gruzii-i-pozhelal-strane-demokraticheskogo-uspeha/