ООН приняла резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны

Генеральная ассамблея ООН. Фото: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images

Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в четверг осудил российское вторжение в Украину, назвав его оскорблением коллективной совести мира.

За резолюцию проголосовала 141 страна, семь высказались против, а еще 32 воздержались.

В резолюции сказано, что ООН:

Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине;

Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;

Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах;

Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения;

Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения;

Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.

"Это нарушение Устава ООН и международного права", - заявил Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи. Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем".

"Пришло время отступить от пропасти", - сказал Гутерриш.

"Самоуспокоенность только усугубит кризис и еще больше подорвет наши общие принципы, провозглашенные в Хартии. Война - это не решение. Война - это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцы, русские и люди далеко за пределами Украины нуждаются в мире", - добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин направил в Украину до 200 тысяч солдат в рамках крупнейшего европейского вторжения со времен окончания Второй мировой войны, которое в России официально называют специальной военной операцией.

За год военного конфликта, по оценкам ООН, по меньшей мере 7 199 мирных жителей погибли и тысячи получили ранения, более 13 миллионов человек стали беженцами за границей или перемещенными лицами внутри Украины.

Мэр Мариуполя, где предположительно имели место массовые расстрелы, заявил, что только в этом городе погибли 21 тыс. человек. И около 100 тыс. солдат, по данным американских военных, погибли с обеих сторон за время военных действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010684-oon-prinyala-rezolyutsiyu-s-prizyvom-k-rossii-o-vyvode-voysk-iz-ukrainy-i-prekraschenii-voyny/