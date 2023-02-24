Привезенный из Казахстана жираф умер в зоопарке Узбекистана из-за аномальных морозов

Жираф. Иллюстративное фото: pexels.com

Жираф по кличке Максим, привезенный из Казахстана в Узбекистан, умер в зоопарке Ферганы после того, как простудился во время прогулки в аномальные морозы, передает Gazeta.uz.

"Помещение, где он находился, маленькое, поэтому мы выводили его на прогулку на свежий воздух. В последнее время он много лежал. Из-за того, что мы выводили его на улицу в холодные дни, он простудился. (…) Осмотр тела показал, что он простудился. Мясо жирафа раздали животным", – рассказал директор зоопарка Турсунали Мамажонов.

Он добавил, что в результате аномальных холодов погибли и другие мелкие питомцы зоопарка, в частности, птицы. Другие крупные звери, по его словам, не пострадали.

Отмечается, что жираф по кличке Максим был привезен в зоопарк в Ферганской области из Казахстана в 2018 году.

Напомним, в январе практически все регионы Узбекистана пострадали от аномальных морозов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева из-за плохой подготовки города к зиме. А школьникам из-за аномальных морозов несколько раз продлевали каникулы.

В соцсетях даже были опубликованы кадры, как жители столицы Узбекистана были вынуждены были согреваться у костров.

Добавим, что, по информации Sputnik Узбекистан, зоопарк в Фергане открылся в 2016 году.

Сам город, по данным на сайте Британской энциклопедии, является административным центром Ферганской области Узбекистана. Город был основан в 1876 году под названием Новый Маргелан. Позже он был переименован в Скобелев. И лишь в 1924 году город получил название Фергана по его расположению в Ферганской долине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010629-privezennyy-iz-kazahstana-zhiraf-umer-v-zooparke-uzbekistana-iz-za-anomalnyh-morozov/