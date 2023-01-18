Аномальные морозы в Узбекистане: каникулы школьникам и студентам вновь продлили

Класс. Иллюстративное фото: pexels.com

Каникулы для учащихся школ, колледжей и вузов Узбекистана продлили до 22 января из-за того, что на территории страны сохраняются сильные морозы, передает издание Gazeta.uz.

Пресс-службы областных хокимиятов (хокимият – аналог акимата в Узбекистане) сообщили, что каникулы продлены до 22 января включительно.

Ранее ожидалось, что учеба возобновится 18 января, но, учитывая сохранение холодов и мнение родителей, каникулы было решено продлить. Теперь учащиеся выйдут на занятия только в понедельник, 23 января.

В большей части областей Узбекистана, в том числе и в Каракалпакстане, каникулы продлили для учащихся всех учебных заведений: детсадов, школ, колледжей и вузов. Тем не менее в Ташкентской области начало учебы в вузах будет определяться ректорами самостоятельно.

В издании отметили, что из-за похолодания почти во всех регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане сообщили о продлении зимних каникул для школ до 17 января.

Позже властям регионов разрешили самостоятельно определять график каникул в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях.

10 января и в ночь на 11 января власти большинства областей объявили о возобновлении учебы с 11 января, несмотря на продолжающиеся морозы, в Каракалпакстане учёбу планировалось возобновить с 12 января.

Однако регионы к открытию образовательных учреждений оказались готовы не полностью. Многие родители посчитали правильным оставить детей дома — в классах школ было по несколько учеников. Через несколько дней хокимияты начали сообщать, что начало учебы отложено до 16 января, затем — до 18 января.

Напомним также, в понедельник, 16 января, стало известно, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева из-за плохой подготовки города к зиме.

Вчера в социальных сетях появились кадры из Узбекистана, на которых жители столицы, города Ташкента, согревались у костров.

Сообщалось, что аномальные морозы пришли в республику 10 января. Позже стали наблюдаться перебои в подаче электроэнергии и газа. Подчеркивается, что если раньше такие проблемы возникали у жителей регионов, то теперь с ними столкнулись и столичные жители.

В некоторых районах Ташкента люди в выходные сидели без света, давление газа было низким, а отопление — слабым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005792-anomalnye-morozy-v-uzbekistane-kanikuly-shkolnikam-i-studentam-vnov-prodlili/