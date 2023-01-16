Морозы в Узбекистане: школьникам продлили каникулы, главу Ташкента уволили за плохую подготовку к зиме

Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, причиной стала плохая подготовка города к зиме, передает пресс-секретарь президента страны в своем официальном Telegram-канале.

Согласно переводу Kun.uz, сегодня, 16 января, состоялось расширенное собрание под председательством президента Шавката Мирзиеева, посвященное обеспечению энергетическими ресурсами. В ходе собрания хоким (глава) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был освобожден от занимаемой должности.

Издание пишет, что столица Узбекистана не справилась с морозной погодой. Отопление почти не работает, давление газа низкое, электричество часто отключают. В такой ситуации некоторые жители Ташкента начали отправлять своих родителей в регионы страны.

Как пишет "Газета.uz", президент Узбекистана также уволил заместителя министра энергетики Узбекистана Шерзода Ходжаева и главу предприятия "Тепловые электрические станции" Фархода Абдурахманова.

Такое решение было принято в связи с серьезными недостатками, допущенными в ходе подготовки к зимнему сезону.

Из-за похолодания почти во всех регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане сообщили о продлении зимних каникул для школ до 17 января. Кроме того, вводятся внеплановые каникулы для детских садов.

Несмотря на то, что государственные школы в Ташкенте открылись еще 11 января, посещаемость в них была низкой из-за морозов.

Добавим, что на прошлой неделе на Казахстан также обрушились аномальные морозы, из-за которых во многих регионах уроки были переведены в дистанционный формат. Алматы и Шымкент завалило снегом, а улицы Астаны превратились в каток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005493-morozy-v-uzbekistane-shkolnikam-prodlili-kanikuly-glavu-tashkenta-uvolili-za-plohuyu-podgotovku-k-zime/