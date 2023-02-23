Байден споткнулся и упал при посадке в самолет в аэропорту Варшавы (видео)

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден споткнулся и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы в Польше. Произошедшее попало на видео, передает The New York Post.

Как известно, после своего нашумевшего визита в Украину президент США направился в Польшу. И сегодня, как сообщается, пребывание Байдена в Варшаве подошло к концу.

Во время посадки в свой самолет в варшавском аэропорту Шопена американский президент споткнулся и упал вперед. Но тут же встал на ноги и направился к двери, напоследок помахав рукой. Произошедшее попало на видео.

Отмечается, что это не первый случай, когда президент США падает во время посадки в самолет.

К примеру, в марте 2021 года перед вылетом Байден трижды споткнулся и упал на трапе самолета. Тогда в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер.

Напомним, президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля, где встретился с Владимиром Зеленским. Позже стало известно, как украинская и американская стороны готовились к такому значимому событию.

После Киева Байден направился в Варшаву (Польша). Там он провел встречу с президентом Анджеем Дудой и выступил с речью.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в штате Пенсильвания, США. Ему 80 лет. С 2021 года – 46-й президент Соединенных Штатов.

Кроме того, в период с 2009 по 2017 год занимал пост 47-го вице-президент США в администрации экс-президента Барака Обамы. Также представлял штат Делавэр в сенате США (1973-2009 годы).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010474-bayden-spotknulsya-i-upal-pri-posadke-v-samolet-v-aeroportu-varshavy-video/