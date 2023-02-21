Вернут ли осужденного экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева на родину, рассказал Жапаров

Курманбек Бакиев. Фото: Ed Ou / Getty Images

В интервью кыргызскому информационному агентству "Кабар" президент Кыргызстана Садыр Жапаров ответил на вопрос о том, вернут ли осужденного экс-президента Курманбека Бакиева на родину.

Перевод интервью приводит издание 24.kg.

Жапаров напомнил, что бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден на своей родине. При этом Бишкек четырежды направлял Беларуси запрос об экстрадиции Бакиева. И все четыре раза им было отказано.

"За 13 лет Генеральная прокуратура (Кыргызстана — прим. ред.) отправила в Беларусь четыре запроса об экстрадиции с просьбой передать Бакиева нам. Четыре раза нам отказали", — говорит Жапаров.

Напомним, что в ОАЭ — на нейтральной территории — на днях состоялась встреча Жапарова и экс-президентов Кыргызстана – Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева, а также Сооронбая Жээнбекова.

Жапаров отметил, что многие начали утверждать, что она была организована ради того, чтобы привезти Бакиева на родину.

"Если говорить по моей встрече, у нас самый основной закон — это Конституция. В пункте 2 статьи 66 Основного закона указано, что президент обеспечивает единство народа и государственной власти. Я выполняю свои обязанности. По поводу ответственности: каждый ответит перед богом, историей и законом за свою вину.

Если бы хотел привезти Курманбека Бакиева, то мы встречались бы в Бишкеке, а не в Дубае. Кроме Бакиева, все могут приезжать в столицу. А по Бакиеву есть решение суда. Если он приедет, то должен быть взят под стражу. Мы должны подчиняться решению суда", — заключил он.

По информации издания, Курманбек Бакиев занимал пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год.

В 2010 году, когда в стране вспыхнули протесты из-за резкого повышения цен на коммунальные услуги, экс-сторонники Бакиева начали обвинять его в клановости и авторитаризме. 7 апреля того же года оппозиция штурмовала "Белый дом" (президентскую резиденцию). Бакиев вначале сбежал на юг Кыргызстана, а затем — в Казахстан, где написал заявление об отставке. Позже получил убежище в Беларуси.

В июле 2021 года Курманбек Бакиев и другой экс-президент Аскар Акаев были объявлены в розыск по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Отметим, что в отношении Бакиева решением суда от 29 июля 2016 года было назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений.

В конце августа 2022 года Верховный суд Беларуси в очередной раз отказал Кыргызстану в выдаче бывшего президента, получившего там убежище. Белорусская сторона аргументировала свое решение тем, что на родине ему грозит политическое преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010236-vernut-li-osuzhdennogo-eks-prezidenta-kyrgyzstana-kurmanbeka-bakieva-na-rodinu-rasskazal-zhaparov/