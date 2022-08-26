Беларусь отказалась выдать Кыргызстану экс-президента Бакиева

Курманбек Бакиев. Фото: ALEXEY GROMOV/AFP via Getty Images

Верховный суд Беларуси отказал Кыргызстану в выдаче бывшего президента Курманбека Бакиева. Белорусская сторона аргументирует свое решение тем, что на родине ему грозит политическое преследование, передает "Кабар" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Кыргызстана.

Как сообщает Генпрокуратура Кыргызстана, в Беларусь было направлено четыре запроса с просьбой привлечь к уголовной ответственности экс-президента. Однако белорусская сторона отказала в выдаче Бакиева, они считают, что его "преследуют по политическим мотивам".

"Согласно письму Верховного суда Республики Беларусь, в удовлетворении ходатайства было отказано. По мнению белорусской стороны, его осуждение связано с преследованием по политическим мотивам", – сообщили в Генпрокуратуре РК.

Отмечается, что в отношении экс-президента решением суда от 29 июля 2016 года было назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений.

Курманбек Бакиев стал президентом Кыргызстана в 2005 году в результате мартовской революции. В 2010 году он был свергнут во время апрельских событий. В ходе протестов против Бакиева погибли 90 человек. Позже экс-президент с семьей покинул страну и получил убежище в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984898-belarus-otkazalas-vydat-kyrgyzstanu-eks-prezidenta-bakieva/