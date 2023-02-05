США сбили китайский воздушный "шар-шпион" над Атлантикой. Пекин выразил протест

Шар-разведчик. Фото: Peter Zay/Anadolu Agency via Getty Images

Американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский воздушный "шар-шпион", который в четверг вторгся в американское воздушное пространство.

Фотограф агентства Reuters, который наблюдал за процессом, сообщил, что шар был сбит истребителем, но при этом он не взорвался, а просто начал падать. Сбитый шар упал в Атлантический океан, откуда его или его обломки намереваются извлечь для дальнейшего изучения.

Президент США Джо Байден поздравил пилота истребителя, который сбил шар.

Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили китайский шар, сообщил МИД КНР. Китайское внешнеполитическое ведомство обвинило Соединенные Штаты в чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики. Там также отметили, что оставляют за собой право дать ответ на действия Вашингтона.

Ранее в субботу Китай призывал США сохранять спокойствие и "холодную голову" в расследовании инцидента.

В Америке с самого начала раздавались призывы сбить этот не вполне опознанный летающий объект, но военные не хотели сбивать шар, поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые использует гражданская авиация, и в воздухе опасности не представлял, а вот в случае падения его обломков на землю кто-нибудь мог пострадать.

В субботу Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в интересах безопасности закрыло три аэропорта, в том числе международный аэропорт Миртл-Бич в Южной Каролине, куда воздушные потоки несли китайский шар.

FAA также закрыло для гражданских полетов воздушное пространство у побережья Южной Каролины, которое патрулируют самолеты ВВС и пограничной береговой службы США.

После того, как в прошлый четверг в воздушном пространстве США был обнаружен гигантский китайский воздушный "шар-разведчик", госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой официальный визит в Пекин, назвав действия Пекина безответственными.

Однако одним шаром дело не обошлось: позже Пентагон сообщил, что над Латинской Америкой замечен еще один такой китайский "шар-разведчик".

По данным американской стороны, замеченный первым китайский летательный аппарат прошел на большой высоте над территорией Аляски и Канады, после чего оказался над Монтаной, где находятся пусковые шахты американских баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Инцидент привел в ярость американское руководство, и Энтони Блинкен заявил, что появление над территорией США китайского "шара-разведчика" является явным нарушением суверенитета США и международного законодательства, а также безответственным шагом, тем более неприемлемым, если учесть, что он был совершен накануне давно запланированного и первого за много лет визита в Пекин самого госсекретаря.

Блинкен намеревался посетить Пекин с 5 по 6 февраля, чтобы обсудить ряд важных вопросов, включая международную безопасность, Тайвань и ковид, однако после появления над Америкой китайского "шара-разведчика", который последний раз видели над Миссури, визит отменили.

Пекин долго отмалчивался, но в пятницу признал, что это в самом деле его шар, но никакой не разведчик, а мирный метеорологический зонд, отклонившийся от курса из-за плохой погоды, в связи с чем Пекин выражает сожаление.

А в субботу в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая было отмечено, что Китай "никогда не вторгался на территории или в воздушное пространство суверенных стран".

В заявлении говорится также, что высокопоставленный сотрудник китайского МИДа обсудил этот инцидент с госсекретарем США и напомнил о необходимости держать открытыми каналы связи на всех уровнях и сохранять спокойствие и здравый смысл, "особенно когда приходится сталкиваться с неожиданными ситуациями".

Тем временем Пентагон обнаружил второй китайский "шар-разведчик" - теперь уже над Латинской Америкой. О его точном местоположении не сообщалось, однако, по имеющимся данным, шар видели над Коста-Рикой и Венесуэлой.

Китай пока никак не объяснил появление там второго воздушного шара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008068-ssha-sbili-kitayskiy-vozdushnyy-shar-shpion-nad-atlantikoy-pekin-vyrazil-protest/