Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную большую пресс-конференцию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина до нового года не планируется, передает РИА Новости.

Однако при этом, как говорит Песков, Путин найдет возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.

"Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок", — отметил Песков.

Не будет проводиться в этом году также ежегодный новогодний прием в Кремле.

"В этом году не будет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он пообещал уточнить, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ.

Большая пресс-конференция Путина проходит каждый год с 2001 года, пишет издание. Обычно в начале пресс-конференции российский президент озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты задают ему вопросы.

С 2012 года мероприятие традиционно проходило в декабре. В прошлом году оно состоялось 23 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Прямую трансляцию события вели крупнейшие телеканалы и радиостанции России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001234-putin-vpervye-za-10-let-otmenil-ezhegodnuyu-bolshuyu-press-konferentsiyu/