Россия не собирается закрывать торговое представительство в Казахстане

Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не планирует закрывать торговое представительство в Казахстане. Ранее Минторговли РК опубликовало проект постановления о закрытии нашего представительства в соседней стране.

"По поводу того, планирует ли Россия аналогичные действия: нет, конечно, нет. Такой вопрос не обсуждается и не обсуждался", – заявила Захарова в ходе пятничного брифинга, пишет ТАСС.

По ее словам, РФ будет использовать все имеющиеся межгосударственные механизмы для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении.

Напомним, в начале февраля стало известно о планах Казахстана по закрытию своего торгового представительства в Российской Федерации.

Причину такому решению ранее озвучили в Минторговли. Отмечалось, что оно не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане.

Позже глава отечественного Минфина Ерулан Жамаубаев, комментируя новость о закрытии казахстанского торгового представительства, заявил, что в этом случае речь идет об оптимизации структур госорганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008960-rossiya-ne-sobiraetsya-zakryvat-torgovoe-predstavitelstvo-v-kazahstane/