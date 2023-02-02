Планы закрыть торговое представительство Казахстана в России объяснили в Минфине

Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства финансов РК в кулуарах сената прокомментировал планы Казахстана закрыть свое торговое представительство в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заявил, что в этом случае речь идет об оптимизации структур госорганов.

"На этот счет со стороны Министерства торговли и интеграции заявление уже было. Дополню лишь с той риторикой, что, скорее всего, идет оптимизация излишних структур. Поскольку, когда речь шла о том, что у нас тесные взаимоотношения с Россией, имелось в виду, что есть Евразийская экономическая комиссия.

Там представленность Казахстана достаточная, там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть этот вопрос, находясь в Москве", – заявил министр.

Указал он и на то, что есть посольство Казахстана в России с достаточной численностью сотрудников.

"Есть определенные представители из разных государственных структур. Поэтому вопрос касается исключительно оптимизации структур государственных служб. При этом, единицы, которые занимаются данным вопросом, могут сейчас решать другие вопросы", – резюмировал министр.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Казахстан намерен ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации". Проект соответствующего постановления опубликовали на официальном портале "Открытые НПА".

Позже в этот же день причину закрытия торгового представительства Казахстана в России озвучили в Министерстве торговли и интеграции.

Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации – это государственный орган, представляющий внешнеэкономические интересы Казахстана, говорится на официальном сайте представительства.

Основные приоритеты представительства РК в РФ:

безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке;

привлечение иностранных инвестиций в Казахстан.

Кроме того, орган занимается продвижением товаров и услуг Казахстана на рынок России, развитием двустороннего сотрудничества на уровне регионов. А также осуществляет информационно-аналитическую работу по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007754-plany-zakryt-torgovoe-predstavitelstvo-kazahstana-v-rossii-obyasnili-v-minfine/