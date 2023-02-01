Причину закрытия торгового представительства Казахстана в России назвали в Минторговли

Флаги Казахстана и России. Иллюстративное фото: akorda.kz

Министерство торговли и интеграции Казахстана переформатирует торговое сотрудничество с Российской Федерацией, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сегодня ранее мы писали, что Казахстан намерен ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации". Проект соответствующего постановления опубликовали на официальном портале "Открытые НПА".

Как пояснили в Минторговли, в рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ, было принято решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России.

"Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что данное решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.

"Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП QazTrade, которая выстроена во всех крупных городах и регионах России", – добавили в Минторговли.

Напомним, в конце января президенты Казахстана и России в ходе телефонного разговора обсуждали торгово-экономическое развитие между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007687-prichinu-zakrytiya-torgovogo-predstavitelstva-kazahstana-v-rossii-nazvali-v-mintorgovli/