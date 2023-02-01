Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

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Казахстан намерен ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации". Проект соответствующего постановления опубликовали на официальном портале "Открытые НПА".

На публичном обсуждении данный проект будет находиться до 15 февраля текущего года. Проект разработало Министерство торговли и интеграции Казахстана.

В документе говорится, что торговое представительство закрывается по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Авторы подчеркивают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Торговое представительство РК в РФ является госучреждением, которое занимается оказанием безвозмездной помощи отечественным экспортерам и дистрибьюторам, а также привлечением в Казахстан иностранных инвестиций.

Отмечается, что необходимость финансовых затрат по проекту отсутствует.

Напомним, что в конце января президенты Казахстана и России в ходе телефонного разговора обсуждали торгово-экономическое развитие между нашими странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2007638-kazahstan-nameren-zakryt-torgovoe-predstavitelstvo-v-rossii/