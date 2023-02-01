Вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть

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В России 1 февраля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на установленный западными странами потолок цен на нефть. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены". Запрет на поставки нефти будет действовать до 1 июля 2023 года.

"В связи с введением Соединенными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами запрета на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, оказание услуг, связанных с такими перевозками, который применяется в случае реализации российских нефти и нефтепродуктов по ценам выше предельной цены, установленной указанными иностранными государствами (механизм фиксации предельной цены), запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", – говорится в документе.

Отмечается, что сроки действия запрета на экспорт нефтепродуктов определит правительство. Следить за исполнением указа поручено Министерству энергетики РФ.

Потолок цен на российскую нефть

Об установлении ограничений цен на российскую нефть страны G7 договорились еще в июле 2022 года. Тогда они планировали сократить снизить предельную цену на нефть из России вдвое.

Позже СМИ сообщили, что США и их союзники обсуждали ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель.

В начале декабря стало известно, что страны G7 (США, Британия, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада) и ЕС официально утвердили потолок цены на российскую нефть.

В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или, как сообщалось, очень скоро после этого. Заявление обнародовали почти сразу после того, как страны ЕС договорились об ограничении цен на уровне 60 долларов за баррель, убедив Польшу, которая требовала ввести более низкий потолок.

В заявлении говорилось, что данное решение было принято США и их союзниками, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины. А также поддержать стабильность мировых энергетических рынков и минимизацию негативных экономических последствий войны в Украине.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти по потолку цен с 1 февраля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007575-vstupili-v-silu-otvetnye-mery-rossii-na-potolok-tsen-na-neft/