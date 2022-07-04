Страны G7 договорились вдвое снизить предельную цену на российскую нефть

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страны G7 договорились установить максимальный предел цен на нефть из России, передает DW со ссылкой на агентство Kyodo.

Таким образом, цена на российскую нефть должна будет сократиться вдвое.

"Мы установим верхний предел на уровне примерно в половину текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать ее дороже", - сказал Кисида.

На саммите лидеров "Большой семерки" также обсуждали вариант запрета всех услуг по транспортировке российской нефти, если цена ее окажется выше установленного предела. При этом предел стоимости будет установлен после "консультаций с международными партнерами" G7.

Саммит лидеров G7 прошел с 26 по 28 июня в Германии. В состав "Большой семерки" входят Германия, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция и Италия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976767-strany-g7-dogovorilis-vdvoe-snizit-predelnuyu-tsenu-na-rossiyskuyu-neft/