Путин запретил поставки российской нефти по потолку цен с 1 февраля

Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти по потолку цен с 1 февраля 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что данная мера предпринята из-за того, что США и их союзники устанавливают предельные цены на российские нефть и нефтепродукты.

"Установить, что в связи с введением Соединенными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами запрета на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, оказание услуг, связанных с такими перевозками, который применяется в случае реализации российских нефти и нефтепродуктов по ценам выше предельной цены, установленной указанными иностранными государствами (механизм фиксации предельной цены), запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", – говорится в указе.

Запрет на поставки нефти из России применяется с момента вступления в силу данного указа. А запрет на поставки нефтепродуктов применяется с даты, которую определит российское правительство, но не ранее, чем со дня вступления в силу данного указа, отмечается в документе.

Также сообщается, что указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Потолок цен на российскую нефть

В начале декабря стало известно, что страны G7 (США, Британия, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада) и ЕС официально утвердили потолок цены на российскую нефть.

В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или, как сообщалось, очень скоро после этого.

Заявление обнародовали почти сразу после того, как страны ЕС договорились об ограничении цен на уровне 60 долларов за баррель, убедив Польшу, которая требовала ввести более низкий потолок.

В заявлении говорилось, что данное решение было принято США и их союзниками, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины. А также поддержать стабильность мировых энергетических рынков и минимизацию негативных экономических последствий войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003354-putin-zapretil-postavki-rossiyskoy-nefti-po-potolku-tsen-s-1-fevralya/