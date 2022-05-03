Израиль назвал непростительными слова Лаврова об антисемитизме

Яир Лапид. Фото: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал непростительными и возмутительными слова российского коллеги Лаврова о евреях и антисемитизме. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Ранее во время интервью итальянской газете Лаврова спросили, почему Россия использует в качестве аргумента в войне с Украиной слово "денацификация", если сам Зеленский является евреем, передеет Skytg24.

"Я считаю, что в Гитлере тоже была еврейская кровь, одни из самых злейших антисемитов - евреи", - объяснил Лавров.

На его слова отреагировали официальные лица Израиля.

"Замечания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительными и возмутительными заявлениями, а также ужасной исторической ошибкой. Самый низкий уровень проявления нетерпимости в отношении евреев - это обвинять самих евреев в антисемитизме", - говорится в сообщении израильского МИД от лица Лапида.

После слов Лаврова посол России был вызван в министерство иностранных дел в Израиле на "разъяснительную встречу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967728-izrail-nazval-neprostitelnymi-slova-lavrova-ob-antisemitizme/