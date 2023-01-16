Озеро Иссык-Куль замерзло в Кыргызстане (видео)

Озеро Иссык-Куль замерзло. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Кыргызстане из-за аномальных холодов замерзло "горячее озеро" Иссык-Куль. Температура воздуха на севере страны опустилась до минус 30 градусов, передает "Хабар 24".

Жители Кыргызстана обеспокоены данным явлением, так как обычно Иссык-Куль не покрывается льдом, ведь неслучайно название водоема переводится как "горячее озеро". Это связано с накопленными запасами тепла от впадающих в него рек.

Отметим, что Иссык-Куль занимает седьмое место в списке самых глубоких озер планеты.

Согласно информации на сайте Ramsar, Иссык-Куль – это второе по величине соленое озеро в мире, питается более чем 80 ручьями и второстепенными протоками, но не имеет стока. Несмотря на большую высоту над уровнем моря (1609 м), само озеро никогда не замерзает: средняя температура воды составляет 22 градуса.

Тем временем в Казахстане жителям мегаполисов синоптики пообещали теплую погоду. В Астане, Алматы и Шымкенте осадков не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005419-ozero-issyk-kul-zamerzlo-v-kyrgyzstane-video/