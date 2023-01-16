Солнечную погоду пообещали синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

Начало недели обещает быть солнечным – в Астане, Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. При этом ночью в мегаполисах сохранится морозная погода. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Астане ожидается погода без осадков с переменной облачностью. Дневная температура воздуха составит -8…-10 градусов, а ночью она снизится до -20…-22 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/с.

В Алматы также прогнозируется ясная погода, возможна небольшая облачность. Днем в мегаполисе -7…-9 градусов, а ночью – до -15…-17 градусов. Ветра при этом практически не будет – 0-5 м/с.

В Шымкенте же, как обещают синоптики, весь день будет солнечно. Днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов, а ночью резко похолодает до -17…-19 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

Добавим, что штормовое предупреждение на сегодняшний день было объявлено лишь в трех регионах страны: в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Так, на севере Павлодарской области ожидается низовая метель с порывами ветра до 15-20 м/с.

На севере и востоке СКО, а также в городе Петропавловске ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман, а в горных районах – низовая метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005414-solnechnuyu-pogodu-poobeschali-sinoptiki-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/