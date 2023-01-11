Глава МИД Германии прибыла в Украину с необъявленным визитом (фото, видео)

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове. Фото: Facebook / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, прибыла с неанонсированным визитом в украинский город Харьков. Глава иностранного ведомства пообещала украинцам помощь в виде военной техники.

Как сообщает агентство УНИАН, Бербок прибыла в Харьков по приглашению своего украинского коллеги - министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я хочу получить представление о сегодняшней ситуации здесь, в Харькове, и, прежде всего, послушать жителей, которые борются с войной этой лютой холодной зимой, когда температура ночью - до -15 градусов", — цитирует издание Бербок.

Министр добавила, что этот украинский областной центр стал символом невероятной стойкости и мужества украинцев. Она также заверила украинцев в поддержке со стороны Германии.

"Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили - генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни... и это включает в себя дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине, чтобы освободить своих сограждан, все еще страдающих от террора российской оккупации", — заявила Бербок

Как уточняет РБК-Украина, изначально визит Бербок держался в секрете по соображениям безопасности.

В поездках по Харькову главу МИД Германии сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По данным немецких СМИ, на которые ссылается издание, министр осмотрела северо-восточный район Салтовки, который сильно пострадал от российских атак, разрушенную котельную, посетила школу и пообщалась с работниками ТЭЦ.

В Германии подтвердили визит Бербок в Харьков. Во время своей речи глава немецкого МИД заявила, что Харьков является "символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми ежедневно сталкиваются люди".

"Граница с Россией находится всего в 40 км. Связанные общим языком, до войны между ними существовали тесные связи и оживленное приграничное движение. Сегодня глубокие следы российского разрушения можно увидеть практически на каждом углу улицы. Почти 500 тысяч из бывших 1,5 млн жителей Харькова были вынуждены бежать", — заявила министр.

Как пишет издание Deutsche Welle, Бербок подтвердила, что правительство ФРГ дополнительно выделит Киеву 40 млн евро на помощь в разминировании и в финансировании оплаты услуг спутниковой связи Starlink.

Поездка главы германского МИДа состоялась спустя несколько дней после того, как ФРГ объявила о поставках Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Ожидается, что Киев получит эту военную технику в первом квартале 2023 года.

Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что Германия передаст Украине танки "Леопард 2". Как сообщает Страна.ua, на одном из последних выступлений Арестович высказал предположение, что о поставках танков объявят 20 января на очередном заседании в формате "Рамштайн".

Напомним, в конце октября прошлого года в Украину с необъявленным визитом приезжал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В Киеве Штайнмайер встретился с Зеленским, они провели общий брифинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004869-glava-mid-germanii-pribyla-v-ukrainu-s-neobyavlennym-vizitom-foto-video/